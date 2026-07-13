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Газета.ру

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ФСБ показала дроны, которые планировалось использовать для атаки на аэродромы

ФСБ показала дроны, которые планировалось использовать для атаки на аэродромы

Среди обезвреженных ударных FPV-беспилотников, которыми спецслужбы Украины планировали атаковать российские военные аэродромы, были осколочно-фугасного действия, с ударными ядрами и с зажигательным составом.

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