ФСБ показала дроны, которые планировалось использовать для атаки на аэродромы

Среди обезвреженных ударных FPV-беспилотников, которыми спецслужбы Украины планировали атаковать российские военные аэродромы, были осколочно-фугасного действия, с ударными ядрами и с зажигательным составом.
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