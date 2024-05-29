Штат Аляска, в котором насчитывается более 12 000 рек, в значительной степени зависит от своих вод не только в экономическом плане - для рыбалки, туризма и отдыха, но и в культурном - для коренного населения, для которого они являются основой его традиций

Имея более 12 000 рек, Аляска не только в значительной степени зависит от своих вод в экономическом плане для рыболовства, туризма и отдыха, но и в культурном отношении от коренных народов, которые полагаются на воды для своих традиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии