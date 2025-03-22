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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о допинге у Каменева: «Подставил команду в плане дисциплины. Как можно принимать препарат, считающийся запретным? Вопросы к нему»

Хоккеист временно отстранен из-за положительного допинг-теста на мельдоний. Сообщалось, что концентрация вещества превышена в 4,5 раза.

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