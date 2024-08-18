Гитарист «Миража» рассказал о самых памятных концертах группы

Гитарист Горбашов рассказал о трагедии на концерте «Миража» в Батуми Алексей Горбашов, лидер и гитарист группы «Мираж», поделился воспоминаниями о концерте, который оставил глубокий след в его памяти из-за трагических событий.
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