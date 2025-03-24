Вулин: протесты в Сербии — попытка реализовать сценарий «цветной» революции

В Сербии происходят акции протеста, которые можно расценивать как попытку осуществить «цветную» революцию, по всей видимости, они проплачены и организованы западными спецслужбами, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
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