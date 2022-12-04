В Петербурге состоялось мультимедийное шоу цифровых технологий

На Дворцовой площади Петербурга состоялось одно из самых ярких виртуальных зрелищ года. На этот раз здесь прошло сразу два события - традиционный "Видео-мэппинг на Дворцовой" и финал общероссийского конкурса молодых видео-художников "Страна света".