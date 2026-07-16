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Эскалация от бессилия: почему США повышают ставки в Иране

Эскалация от бессилия: почему США повышают ставки в Иране

Сообщение The Wall Street Journal о том, что Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана, свидетельствует не столько о силе Вашингтона, сколько о недостатке достигнутых результатов Изображение сгенерировано ИИ/ © GPTChat Среди обсуждаемых вариантов — усиление авиаударов, атака на глубоко расположенный ядерный объект Пикакс-Маунтин и использование сухопутных сил для захвата островов и других территорий в районе Ормузского пролива.

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