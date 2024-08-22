Baza: ВСУ попытались атаковать аэродром в Волгоградской области

ВСУ пытались атаковать аэродром в Волгоградской области. Об этом заявил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, жители города Калач-на-Дону сообщили о взрывах примерно в 3:30 (время совпадает с московским).
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