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Министры здравоохранения прогрессивных западных стран.

Министры здравоохранения прогрессивных западных стран.

такие улыбчивые.Терез Коффи. Британия. Короче. Будем честны. Не все министры здравоохранения - пай-девочки)Вот, например, британский министр Терез Коффи откровенно признаётся, что она не является "образцом для подражания".

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А это &quot;Мисс Финляндия&quot; 21-го или 22-го года &quot;розлива красоты&quot;
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13 час.
ninikooo Митусова
Мама дороГая- где они этих уродов выкопали?! У них у всех на лбу написано: « ноль интеллекта»…
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10 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Как говорил один киноперсонаж - лица не обезображенные интеллектом...
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10 час.

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