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Роботы — судебные приставы появились во всех регионах России, они способны открывать дела в отношении должников без участия человека

Роботы — судебные приставы появились во всех регионах России, они способны открывать дела в отношении должников без участия человека

Фото: tengrinews.kz Важные новости России за неделю  сообщают о том, что  Федеральная служба судебных приставов (ФССП) совершила технологический прорыв, внедрив по всей стране систему автоматизированного возбуждения исполнительных производств.

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