Oil prices rise again with as White House mulls more attacks on Iran

Brent crude oil prices were up more than 5% on Thursday and West Texas Intermediate continues to climb as the White House mulls resuming Iran strikes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым