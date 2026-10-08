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Oil prices rise again with as White House mulls more attacks on Iran

Brent crude oil prices were up more than 5% on Thursday and West Texas Intermediate continues to climb as the White House mulls resuming Iran strikes.

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