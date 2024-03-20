Исторические напёрстки Россия и Китай – американцам: выключайте микрофон, достали Тут у Гегемона очередной приступ наглости и хамства приключился, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила: «США хотят вести двусторонние обсуждения на тему контроля над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас, без предварительных условий.