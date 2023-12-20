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Опубликована расшифровка телеграммы НКГБ СССР о скором начале войны с Германией

Опубликована расшифровка телеграммы НКГБ СССР о скором начале войны с Германией

Опубликована расшифровка телеграммы НКГБ СССР о скором начале войны с Германией. Так, советские спецслужбы получили одно из самых последний сообщений о том, что Германия начинает войну против Союза, вечером 21 июня 1941 года получили одно из самых последних сообщений о том, что Германия начинает войну против Советского Союза.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Гитлер менял дату начала войны с СССР 13-ть раз. Разведка передавала эту информацию руководству и ей перестали верить.
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17 час.

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