Опубликована расшифровка телеграммы НКГБ СССР о скором начале войны с Германией. Так, советские спецслужбы получили одно из самых последний сообщений о том, что Германия начинает войну против Союза, вечером 21 июня 1941 года получили одно из самых последних сообщений о том, что Германия начинает войну против Советского Союза.