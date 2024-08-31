Американские фондовые индексы закрылись в плюс четвертый месяц подряд

Последний торговый день августа ознаменовался ростом американских фондовых индексов. Инвесторы положительно восприняли свежие данные об инфляции, которые внимательно отслеживаются Федеральной резервной системой.
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