Елена ЛенаВсем добра АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА или ОПЕРАЦИЯ "ГАРВАРДСКИЕ МАЛЬЧИКИ" . Началом активной фазы диверсионной операции против России и русской нации, под кодовым наименованием «гарвардские мальчики» стала программа приватизации России, разработанная на грант американской правительственной организации USAID и выданная Гарвардскому университету.
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