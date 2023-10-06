Елена ЛенаВсем добра АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА или ОПЕРАЦИЯ "ГАРВАРДСКИЕ МАЛЬЧИКИ" . Началом активной фазы диверсионной операции против России и русской нации, под кодовым наименованием «гарвардские мальчики» стала программа приватизации России, разработанная на грант американской правительственной организации USAID и выданная Гарвардскому университету.