БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • ВераВерная
    Ну, этому не научишь, с этим родиться надо)))И куда ты катишьс...
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Анатомия предательства или операция "Гарвардские мальчики"

Анатомия предательства или операция "Гарвардские мальчики"

Елена ЛенаВсем добра АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА или ОПЕРАЦИЯ "ГАРВАРДСКИЕ МАЛЬЧИКИ" . Началом активной фазы диверсионной операции против России и русской нации, под кодовым наименованием «гарвардские мальчики» стала программа приватизации России, разработанная на грант американской правительственной организации USAID и выданная Гарвардскому университету.

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