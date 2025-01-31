Росстат: закупленные для переписи планшеты продолжают использоваться

Все 359,9 тыс. планшетов на операционной системе "Аврора", закупленные для первой цифровой всероссийской переписи населения-2020, продолжают использовать в различных сферах, сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
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