Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 575 подписчиков

В Геленджике открыли горячую линию для поиска пострадавших после атаки БПЛА

В Геленджике открыли горячую линию для поиска пострадавших после атаки БПЛА

Сотрудники Муниципального центра управления Геленджика организовали работу специальной горячей линии, которая позволяет родственникам пострадавших в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку получать актуальные сведения о своих близких.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии