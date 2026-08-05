В Геленджике открыли горячую линию для поиска пострадавших после атаки БПЛА

Сотрудники Муниципального центра управления Геленджика организовали работу специальной горячей линии, которая позволяет родственникам пострадавших в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку получать актуальные сведения о своих близких.
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