Синоптик рассказал, каким в России будет лето 2024-го

Прогноз представил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Лето 2024 года в России будет теплым. Ни в одном регионе страны не будет холодной погоды, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Российская газета».