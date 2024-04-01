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Синоптик рассказал, каким в России будет лето 2024-го

Синоптик рассказал, каким в России будет лето 2024-го

Прогноз представил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Лето 2024 года в России будет теплым. Ни в одном регионе страны не будет холодной погоды, уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Российская газета».

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