iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Google сократила 52 сотрудника в инженерном центре Вашингтона на фоне ухода ведущих специалистов для создания собственных проектов

Google сократила 52 сотрудника в инженерном центре Вашингтона на фоне ухода ведущих специалистов для создания собственных проектов

Уведомление о массовом сокращении стало первым заметным снижением штата компании в регионе с 2023 годаGoogle сократила 52 сотрудника в штате Вашингтон, подав уведомление WARN (обязательное уведомление о массовых увольнениях) 8 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии