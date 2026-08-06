Google сократила 52 сотрудника в инженерном центре Вашингтона на фоне ухода ведущих специалистов для создания собственных проектов

Уведомление о массовом сокращении стало первым заметным снижением штата компании в регионе с 2023 годаGoogle сократила 52 сотрудника в штате Вашингтон, подав уведомление WARN (обязательное уведомление о массовых увольнениях) 8 июля.
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