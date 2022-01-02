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На Ставрополье увеличат финансирование на развитие сел

На Ставрополье увеличат финансирование на развитие сел

В 2021 году в Ставропольском крае направлено на развитие сельских территорий 541 млн рублей. В будущем году планируется значительно увеличить сумму для реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» — более чем на 235 млн рублей.

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