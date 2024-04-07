МИД Эквадора: Экс-вице-президент Глас задержан в посольстве из-за риска побега

Глава Министерства иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд выступила с объяснением причины задержания бывшего вице-президента государства Хорхе Гласа в посольстве Мексики, расположенном на территории Кито.
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