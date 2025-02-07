Популяция монархов упала на 96% – это рекордно низкие показатели

Эти насекомые способны преодолевать расстояния в тысячи километров ради зимовки. Ежегодный межсезонный подсчёт популяции данаиды монарха на западе США показал падение их численности на 96% в сравнении с предыдущим сезоном в 2023, когда они достигли своего пика в 233 тысячи особей.