Популяция монархов упала на 96% – это рекордно низкие показатели

Эти насекомые способны преодолевать расстояния в тысячи километров ради зимовки. Ежегодный межсезонный подсчёт популяции данаиды монарха на западе США показал падение их численности на 96% в сравнении с предыдущим сезоном в 2023, когда они достигли своего пика в 233 тысячи особей.
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