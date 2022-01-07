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«Через пару месяцев то же самое будет и у нас из-за цен на газ и электричество»: читатели польской прессы реагируют на события в Казахстане

«Через пару месяцев то же самое будет и у нас из-за цен на газ и электричество»: читатели польской прессы реагируют на события в Казахстане

На массовые беспорядки и сообщения о боевых действиях против террористических группировок в Казахстане реагирует зарубежная пресса.

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