«Через пару месяцев то же самое будет и у нас из-за цен на газ и электричество»: читатели польской прессы реагируют на события в Казахстане

На массовые беспорядки и сообщения о боевых действиях против террористических группировок в Казахстане реагирует зарубежная пресса.
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