История удивляет: странный «разрушительный набег» князя Олега на Царьград

До сих пор среди историков бытует ошибочное мнение, что в 907 году князь Олег, чтобы заставить Византию платить Руси дань, начал против Империи большую войну и захватил Царьград – в результате чего император вынужден был заключить с русами тяжёлый договор о дани.
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