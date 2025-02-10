Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Азербайджан в РОССИИ поставьте на МЕСТО!!!Песков: Россия со...
  • Генрих
    Тупая прошмандовка...и ее почитатели такие же.Колбаска для Ольг...
  • Анатолий Рябенко
    В России часть главных должностей во власти заняты украинцами: Макиенко пред СФ второе лицо в государстве, которая го...Трамп допустил, ч...

История удивляет: странный «разрушительный набег» князя Олега на Царьград

История удивляет: странный «разрушительный набег» князя Олега на Царьград

До сих пор среди историков бытует ошибочное мнение, что в 907 году князь Олег, чтобы заставить Византию платить Руси дань, начал против Империи большую войну и захватил Царьград – в результате чего император вынужден был заключить с русами тяжёлый договор о дани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Спасибо  за  такие сведения.
Ответить
18 час.
наверх