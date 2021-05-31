В Самаре троллейбусам № 6 изменят схему движения с 1 июня до 20 августа 2021 года

С первого дня лета в Самаре изменят схему движения одного из троллейбусных маршрутов. Троллейбусы №6, курсирующие между Губернским рынком в историческом центре Самары и Волгарем в Куйбышевском районе, с 1 июня 2021 года будут ходить по-новому.