125 тысяч алматинцев погибнут при девятибалльном землетрясении

Сергей Дмитриев

Рацпредложение: На орбите Земли есть 4 точки(места), в которых она равноудалена от Солнца.Надо определить календарное время прохождения этих мест и понаблюдать "поведение" Земли. Если обнаружатся связи, их можно использовать для уточнения прогнозов землетрясений. Имхо.