В Алматы проходит международный семинар по вопросам сейсмической безопасности, снижению и управлению рисками землетрясений в Центральной Азии и на Кавказе.
125 тысяч алматинцев погибнут при девятибалльном землетрясении
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Рацпредложение: На орбите Земли есть 4 точки(места), в которых она равноудалена от Солнца.Надо определить календарное время прохождения этих мест и понаблюдать "поведение" Земли. Если обнаружатся связи, их можно использовать для уточнения прогнозов землетрясений. Имхо.
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