Эндокринолог Тананакина: Простые углеводы не стоит употреблять при диабете

Врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что диабет — это заболевание, при котором происходит нарушение углеводного обмена, что требует тщательного контроля за рационом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии