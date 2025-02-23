Добрый Мир
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Добрый Мир

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В США раскрыли, что Трамп на самом деле думает о России

В США раскрыли, что Трамп на самом деле думает о России

Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Ben Curtis   2206 прочтений 2 дня назад Президент США Дональд Трамп осознает, что Россия победила в конфликте на Украине, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прекрасно, Дональд! Но мыслить надо ширше или даже ширее, УСРАИНЫ не должно больше быть, чтобы США могли жить спокойно!🤠👍👈😜
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