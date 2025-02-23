Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Ben Curtis 2206 прочтений 2 дня назад Президент США Дональд Трамп осознает, что Россия победила в конфликте на Украине, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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