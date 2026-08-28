Трамп требует, чтобы Венесуэла на 100 лет передала США свои месторождения нефти Администрация Трампа в настоящее время ведет переговоры с по.
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Трамп требует, чтобы Венесуэла на 100 лет передала США свои месторождения нефти Администрация Трампа в настоящее время ведет переговоры с по.
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