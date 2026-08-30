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Стубб не верит в нападение Путина, но верит в неизбежную мобилизацию в России

Стубб не верит в нападение Путина, но верит в неизбежную мобилизацию в России

Президент Финляндии Александр Стубб не верит в то, что Россия способна и решится напасть на «самый мощный военный альянс мира – НАТО», однако при этом он сообщил о том, что верит в грядущую мобилизацию в России.

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