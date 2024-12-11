ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Зубы выбить может поумнеетЧто делать, если ...
  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...
  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Медаль «За боевые отличия» вручили медику из Самары

Медаль «За боевые отличия» вручили медику из Самары

САМАРА, 11 декабря, ФедералПресс. Фельдшер из Самары была награждена медалью «За боевые отличия». После начала частичной мобилизации, под которую попал ее старший сын, Ирина Полканова приняла решение отправиться за ним и заключила контракт на военную службу, оказавшись в военно-полевом госпитале Луганской Народной Республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх