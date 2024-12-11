Медаль «За боевые отличия» вручили медику из Самары

САМАРА, 11 декабря, ФедералПресс. Фельдшер из Самары была награждена медалью «За боевые отличия». После начала частичной мобилизации, под которую попал ее старший сын, Ирина Полканова приняла решение отправиться за ним и заключила контракт на военную службу, оказавшись в военно-полевом госпитале Луганской Народной Республики.