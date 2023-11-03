Колян из «Реальных пацанов» в последнем эпизоде сериала посетил раненых участников СВО

Колян из «Реальных пацанов» навестил раненых участников СВО в госпитале Больше новостей в сюжете: Военная спецоперация на Украине В последней серии прощального сезона главный герой Колян отправился в больницу к раненым бойцам СВО.
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