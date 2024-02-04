Смолянам напомнили, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту

Смоленская полиция напоминает гражданам о том, что если вы нашли банковскую карту, то, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса, обязаны немедленно уведомить о находке лицо, потерявшее её, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить этому лицу найденную вещь.
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