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Смоленская Газета

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Смолянам напомнили, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту

Смолянам напомнили, что делать, если вы нашли чужую банковскую карту

Смоленская полиция напоминает гражданам о том, что если вы нашли банковскую карту, то, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса, обязаны немедленно уведомить о находке лицо, потерявшее её, или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить её, и возвратить этому лицу найденную вещь.

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