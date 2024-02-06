«У нас пока нет решения»: трансфера до республиканской Масленицы в Камбарке может не быть

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии республиканская Масленица (0+) в этом году пройдёт в Камбарке 10 марта. Министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров рассказал журналистам, что вопрос организованного транспорта из Ижевска для зрителей обсуждается.
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