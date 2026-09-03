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Орловские новости

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Ливенец получил принудительные работы за угрозу продавщице

Ливенец получил принудительные работы за угрозу продавщице

Мужчина, угрожая пневматическим пистолетом, забрал у продавщицы бутылку водки, а затем оставил на кассе 200 рублей и купил мороженое.

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