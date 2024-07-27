Минниханов раскритиковал глав районов за нарушения в работе детских лагерей

В ходе проверок в татарстанских детских лагерях выявлено 1233 нарушения. Из них почти пятая часть — 19% — несут угрозу для здоровья детей, заявила на совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.