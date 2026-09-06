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Миф о «трусливых французах»: откуда он взялся и насколько соответствует реа

Миф о «трусливых французах»: откуда он взялся и насколько соответствует реа

За шесть недель 1940 года французы потеряли убитыми десятки тысяч человек. Немцы сами сравнивали отдельные бои с Верденом, где деревня переходила из рук в руки по 17 раз.

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