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Эксперт: российская практика по защите детей находит отклик у зарубежных коллег

Эксперт: российская практика по защите детей находит отклик у зарубежных коллег

В России за последние три года была обновлена вся система госполитики, связанная с защитой детей. Об этом заявила директор "Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования", член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

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