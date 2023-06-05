Эксперт: российская практика по защите детей находит отклик у зарубежных коллег

В России за последние три года была обновлена вся система госполитики, связанная с защитой детей. Об этом заявила директор "Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования", член Общественной палаты РФ Наталья Агре.
В России за последние три года была обновлена вся система госполитики, связанная с защитой детей. Об этом заявила директор "Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования", член Общественной палаты РФ Наталья Агре.
Свежие комментарии