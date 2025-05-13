Уникальная экспозиция в Петербурге объединит все трофеи «Зенита»

Выставка посвящена 100-летию клуба В честь векового юбилея футбольного клуба «Зенит» 25 мая в пространстве «Севкабель порт» откроется выставка, на которой впервые будут представлены все трофеи сине-бело-голубых.
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