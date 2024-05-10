Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту отравления малолетней жительницы Санкт-Петербурга

В социальных медиа размещена публикация о том, что в Санкт-Петербурге 11-летняя девочка была госпитализирована в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов.
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