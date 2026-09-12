Русский танк напугал ВСУ и НАТО: генерал раскрыл детали опасной операции

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» во время выполнения операции на добропольском направлении не только проявил мужество, но и создал исключительный прецедент, который станет примером для дальнейшего прорыва ВС РФ, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
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