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Новая статья: ИИтоги июля 2024 г.: караван идёт На макушке лета ИИ-отрасль испыт...

Новая статья: ИИтоги июля 2024 г.: караван идёт На макушке лета ИИ-отрасль испыт...

Новая статья: ИИтоги июля 2024 г.: караван идётНа макушке лета ИИ-отрасль испытывала и взлёты, когда капитализация связанных с ней компаний побивала многолетние рекорды, и падения — вместе с настроениями инвесторов, часть которых решила вдруг, будто околобиржевая суета изрядно затянулась.

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