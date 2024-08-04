Новая статья: ИИтоги июля 2024 г.: караван идёт На макушке лета ИИ-отрасль испыт...

Новая статья: ИИтоги июля 2024 г.: караван идётНа макушке лета ИИ-отрасль испытывала и взлёты, когда капитализация связанных с ней компаний побивала многолетние рекорды, и падения — вместе с настроениями инвесторов, часть которых решила вдруг, будто околобиржевая суета изрядно затянулась.