Тела трех заложников найдены в секторе Газа

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, силы Армии обороны Израиля и Служба общей безопасности провели ночную операцию в секторе Газа, в ходе которой были обнаружены тела трех заложников, которые были захвачены боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября этого года.