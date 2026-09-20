🗳 По состоянию на 18:00 20 сентября 46,95% жителей Крыма приняли участие в трехдневных выборах в Госдуму По федеральному избирательному округу проголосовали 712 863 избирателя, сообщил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.
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