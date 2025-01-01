О борьбе с Дедом Морозом и Новым Годом

Массированная атака: Украину разорвало ударами российских ракет ВС РФ поразили стратегические цели на Украине ракетами «Искандер» и «Кинжал» По данным украинских ресурсов, накануне ночью ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по целям на территории Украины. Сообщается, что в ходе атаки были применены комплексы «Кинжал» и «Искандер». Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что основные удары пришлись по городу Шостка в Сумской области. По его словам, там был поражен склад, который ВСУ использовали для снабжения своих подразделений в приграничной территории. «В четыре утра прилетело по группе военных с техникой, готовящихся на выход в районе завода Импульс. Ракетным ударом поразили около 10 единиц техники и до роты личного состава», сообщил подпольщик в своем Telegram-канале. Также сообщается о поражении объекта, где размещались операторы дронов. По данным подполья, в результате атаки погибли и были ранены десятки солдат ВСУ. Удары были зафиксированы и в других регионах Украины. Так, в Павлограде был поражен механический завод, где изготавливались детали для ракет.

Юрий Ильинов

Очередная серия взрывов в Киеве. Что известно к данной минуте? Киев снова сотрясли взрывы, объявлена воздушная тревога Сегодня утром Киев снова сотрясло несколько взрывов. Первый был слышен в 8.25 по московскому времени. Спустя 25 минут раздались звуки повторных взрывов. Информация об этом появилась в украинском издании «Общественное», ссылающемся на собственных корреспондентов. За полчаса до этого в украинской столице, Киевской области и соседних регионах была объявлена воздушная тревога. Один из взрывов спровоцировал пожар. Киевская городская военная администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны и о падении обломков беспилотного летального аппарата на нежилое сооружение. В нескольких украинских и российских пабликах появились видеоролики, демонстрирующие первые взрывы, на которых видно пламя. После повторных взрывов появились кадры от очевидцев, на которых на фоне рассвета поднимаются черные клубы дыма. Не исключается, что причиной взрывов также может быть падение частей зенитных ракет. Напомним, в ночь на 31 декабря 2024 года Воздушно-космические силы Российской Федерации осуществили масштабный ракетный обстрел военных объектов на территории Украины. Сообщалось, что во время атаки были использованы комплексы «Кинжал» и «Искандер».