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Рязанские новости

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Жительницу Сасовского округа обманули мошенники

Жительницу Сасовского округа обманули мошенники

45-летняя женщина из Сасовского округа передала мошенникам 14 миллионов рублей.45-летняя жительница Сасовского округа стала жертвой мошенников.

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