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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Феррари» лучший состав пилотов в 2025-м по версии The Race, «Мерседес» выше «Ред Булл»

Издание The Race опубликовало список лучших составов в «Формуле-1» в 2025 году. Восемь экспертов присуждали командам баллы по системе «Ф-1» (от 25 за первое место до одного за десятое), после чего очки от всех журналистов складывали.

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