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FiNE NEWS

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Нью-Джерси планирует ввести строгие требования к сенсорам для автономных автомобилей Tesla

Власти штата Нью-Джерси рассматривают законопроект, который предполагает обязательное оснащение полностью автономных автомобилей камерами и как минимум двумя дополнительными типами сенсоров, включая лидар и радар.

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