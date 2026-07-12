Нью-Джерси планирует ввести строгие требования к сенсорам для автономных автомобилей Tesla

Власти штата Нью-Джерси рассматривают законопроект, который предполагает обязательное оснащение полностью автономных автомобилей камерами и как минимум двумя дополнительными типами сенсоров, включая лидар и радар.
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