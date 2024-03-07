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Закон, порядок, государство

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В Якутске сотрудники Госавтоинспекции вместе с Общественным советом при МВД Якутии приняли участие в акции «Цветы для автоледи»

В преддверии Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции вместе с председателем Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия) Иваном Луцканом присоединились к традиционной Всероссийской акции «Цветы для автоледи» и поздравили прекрасных дам с наступающим весенним праздником.

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