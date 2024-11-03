Как справиться с одиночеством и нужно ли это делать — подборка книг

Специально для «Сноба» нон-фикшн редактор Литрес Елена Тарасова собрала книги, авторы которых отвечают на важные вопросы современности — нормально ли жить без привязанностей, где грань между уединением и отшельничеством, как обрести опору в себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии